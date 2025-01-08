İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 50 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan rakamlara göre; 20 Aralık haftasında 1 trilyon 401 milyar TL seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi hacmi, 27 Aralık ile biten bir sonraki haftada 1 trilyon 425 milyar TL’ye yaklaştı. Son haftaların en hızlı artışına işaret eden söz konusu dönemde, kredi hacmi 24 milyar liralık yükseliş kaydetti.