İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 50 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketlilik başladı. 50 bin ve 100 bin TL’nin faiz oranı ne? 50 bin TL ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası geçen ay 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürmüştü. 23 Ocak’ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında da benzer şekilde 250 baz puanlık indirim bekleniyor.
KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM NE?
Piyasalarda gözler Tüketici kredisi faizlerine çevrildi. İlk indirim bu hafta başı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında gerçekleşti. 120 ay vadede en düşük oranlı konut kredisi faizi yüzde 2,79’a geriledi.
Tüketici kredilerinin en büyük hacmini oluşturan “ihtiyaç kredisi” faiz oranlarında da düşüş bekleniyor.
KREDİ HACMİ ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan rakamlara göre; 20 Aralık haftasında 1 trilyon 401 milyar TL seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi hacmi, 27 Aralık ile biten bir sonraki haftada 1 trilyon 425 milyar TL’ye yaklaştı. Son haftaların en hızlı artışına işaret eden söz konusu dönemde, kredi hacmi 24 milyar liralık yükseliş kaydetti.