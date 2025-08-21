İhtiyaç kredisi taksitleri belli oldu! İşte 100 ve 250 bin TL için banka banka aylık ödeme listesi
Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla gözler kredi faizlerine çevrildi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. Peki 100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka geri ödeme planları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %46'dan %43 seviyesine çekti. Piyasalar şimdi, 11 Eylül'de açıklanacak bir sonraki faiz kararının sinyallerini bekliyor.
Yatırımcılar ve ekonomistler, enflasyon görünümüne bağlı olarak indirim sürecinin devam edip etmeyeceğini tartışırken, tüketiciler ve iş dünyası ise bankaların kredi faiz oranlarındaki olası değişiklikleri yakından izliyor.
100 BİN VE 250 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi seçeneklerini yakından inceliyor. Özellikle "100 bin TL ve 250 bin TL ihtiyaç kredisi çekersem, aylık taksitlerim ve toplam geri ödemem ne kadar olur?" sorusu, kredi hesaplamalarında en çok araştırılan konuların başında geliyor.