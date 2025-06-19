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  4. İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar?

İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar?

2025 yılı itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye giden bankalar, farklı vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla cazip teklifler sunuyor.Peki, 75 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir tüketici, hangi bankadan ne kadar faiz oranıyla kredi alabilir? Aylık taksit tutarı ne olur? Toplam geri ödeme tutarı hangi bankada daha düşük? İşte en uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar...

İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar? - Sayfa 1

Orta Doğu’da devam eden savaş atmosferi, sadece siyasi dengeleri değil, aynı zamanda küresel ekonomik piyasaları ve bankacılık sektörünü de doğrudan etkiliyor. Artan belirsizlik ortamı, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansımış durumda.

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İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar? - Sayfa 2

Bu süreçte nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankaların güncel kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayanlar için, 12 ay vadeli kredi hesaplamaları merak konusu.

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İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar? - Sayfa 3

 İşte 75 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve aylık taksit detayları…

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İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar? - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,59
Aylık taksit: 8,930 TL
Toplam ödeme: 107,586 TL

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