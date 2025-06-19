İhtiyaç kredisinde yeni oranlar belli oldu: 75 bin TL kredi için güncel geri ödeme tutarı ne kadar?

Orta Doğu’da devam eden savaş atmosferi, sadece siyasi dengeleri değil, aynı zamanda küresel ekonomik piyasaları ve bankacılık sektörünü de doğrudan etkiliyor. Artan belirsizlik ortamı, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansımış durumda.