İki girişimci "hardal tohumlu turşu" ile ihracata hazırlanıyor

Haftada ortalama 1500 ila 2 bin kavanoz turşu üreten, ürünlerini İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu illerindeki yöresel ürün marketlerine pazarlayan Omid ve Fikir, numune gönderdikleri ABD, Kanada ve Almanya'ya ihracata hazırlanıyor. Evli ve bir çocuk babası Afganistan uyruklu 38 yaşındaki Aras Omid, AA muhabirine, mezun olduktan sonra özel sektörde çalıştığını, Ankara'da yeminli tercümanlık ofisi açtığını söyledi.