İki katından fazla: Milyarder yatırımcıdan altın ve gümüş için rekor beklenti
Milyarder yatırımcı Eric Sprott, küresel belirsizlikler ve hükümetlerin aşırı harcama politikalarının altın ile gümüş fiyatlarını uzun vadede yeni zirvelere taşıyacağını söyledi. Servetinin büyük bölümünü değerli metallere yatıran Sprott, ons gümüşün 300 dolara, altının ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.
1980’de Sprott Menkul Değerler’i kuran ve 2001’de hisselerini çalışanlarına devreden milyarder yatırımcı Eric Sprott, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve birçok ülkede görülen kamudaki aşırı harcama politikalarının altın ile gümüş fiyatlarını uzun vadede daha yukarı taşıyacağını öngördü.
Servetinin yüzde 98’ini değerli metallerde tutan Sprott, 120’den fazla gümüş ve altın şirketinde hissesi bulunan aile şirketini yönetiyor. Ünlü yatırımcı, gümüş için 300, altın için 10 bin dolar seviyelerini öngördü. Bugün ons altın 4700, gümüş de 84 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
“Yükseliş henüz bitmedi”
Eric Sprott, değerli metallerde yükselişin henüz bitmediğini söylerken, küresel krizler, artan borç yükü ve hükümetlerin para politikalarının altın ile gümüşü yeni rekorlara taşıyabileceğini öngörüyor.
Forbes’un haberine göre Sprott, 1980’lerde yaptığı ilk yatırım sonrasında iki yıl içinde yatırımlarını dört kat büyüterek bugün 3 milyar doların üzerinde bir servete sahip oldu.