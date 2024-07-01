iki şehir arasında 'can damarı' olacak! 2.2 milyar dolarlık Körfezray projesinin detayları
Kocaeli'ni İstanbul’a bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak olan projenin ihalesi başarıyla gerçekleştirildi. Bu yeni ulaşım hattı, Kocaeli’nden başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul'un çeşitli ilçelerine ulaşacak. Proje, her iki şehir arasındaki yolculuğu kolaylaştırarak ekonomik ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. İşte projenin detayları:
Kocaeli’nde yapılan dev yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma Bakanlığı'nın mart ayında verdiği müjde için harekete geçildi. 26.8 kilometrelik Kocaeli Kuzey Metrosunu yatırım programına alacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yıl içerisinde projenin ihalesini gerçekleştireceklerini ifade etmişti.
ÖNCE SABİHA GÖKÇEN’E DAHA SONRA İSTANBUL’UN İLÇELERİNE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Belediyesi'nin ortak çalıştığı proje, Kocaeli’nden başlayıp önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na entegre olacak. Projenin ilerleyen aşamasında ise İstanbul’un ilçelerine kadar uzanacak. Bu şekilde Kocaeli’nden binen bir vatandaş kısa sürede ve güvenli bir şekilde İstanbul’a gelebilecek. Bu dev yatırımın adı ise Körfezray olacak.
GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK
Kocaeli’nden başlayıp önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek daha sonra da İstanbul’un ilçelerine bağlanacak Körfezray projesinin tüm bağlantılarını bitirildikten sonra Kocaeli’nden İstanbul’a günde 1 milyon kişiyi taşıyacak. Bu proje sayesinde İstanbul’da yaşayan vatandaşların Kocaeli’nde bulunan büyük fabrikalarda istihdam edilmesi de amaçlanıyor.
KÖRFEZRAY HATTI NERELERDEN GEÇECEK?
Kocaeli’nden başlayıp İstanbul’un ilçelerine kadar gelecek Körfezray projesinin Kocaeli etabında Körfez, Derince, İzmit, Kartepe gibi ana duraklar olacak. Önce Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha sonrada İstanbul’un metro ağına bağlanacak.