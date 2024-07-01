iki şehir arasında 'can damarı' olacak! 2.2 milyar dolarlık Körfezray projesinin detayları

ÖNCE SABİHA GÖKÇEN’E DAHA SONRA İSTANBUL’UN İLÇELERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Belediyesi'nin ortak çalıştığı proje, Kocaeli’nden başlayıp önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na entegre olacak. Projenin ilerleyen aşamasında ise İstanbul’un ilçelerine kadar uzanacak. Bu şekilde Kocaeli’nden binen bir vatandaş kısa sürede ve güvenli bir şekilde İstanbul’a gelebilecek. Bu dev yatırımın adı ise Körfezray olacak.