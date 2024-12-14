İkinci el araç pazarında yaprak kımıldamıyor! Umutlar yılbaşı sonrasına kaldı
Yıl sonuna yaklaşılırken ikinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Oto pazarlarında bütçeye göre araç bulmak zorlaştı. Düşük modellere rağbet düşerken, orta ve üst segment araçlara ilgi arttı. Yeni model araçlar ise bütçeleri aşıyor.
2024’ün sonuna yaklaşılırken oto pazarlarında durgunluk sürüyor. İkinci el araç piyasası umutları ‘yılbaşı’ sonrasına erteledi.
1 | 9
Oto pazarlarında yoğunluk artarken piyasada yaprak kımıldamıyor. Satıcılar oto pazarlarında satışların düştüğünü belirtiyor.
2 | 9
İkinci el piyasasında düşük modellere rağbet düştü. Ancak yüksek model araçlara ise bütçe yetişmiyor.
3 | 9