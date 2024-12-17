İkinci el araç piyasasında Suriye hareketliliği yaşanıyor! Uzmanlardan MA, MB plaka uyarısı geldi

Aracı görmeden ön ödeme yapmayın!

Acıbadem, “Son günlerde internet ortamında genelde 'Suriye'ye dönüşümden dolayı arabaları elden çıkartıyoruz' diye ilan başlıkları çok fazla görmeye başladık. Tabii burada bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli dolandırıcılar da var. Haliyle bunlara fırsat vermeme adına şunu söylüyoruz; herkes bulunduğu ildeki araçlara bakabilir. Lakin aracı görmeden hiçbir şekilde ön ödeme, kapora tarzında hiçbir şekilde para göndermelerini önermiyoruz” dedi.