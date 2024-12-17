İkinci el araç piyasasında Suriye hareketliliği yaşanıyor! Uzmanlardan MA, MB plaka uyarısı geldi
Suriye’de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan Suriyeliler araç ve evlerini ellerinden çıkarmaya başladı. “Acil satılık” başlığı ile yayınlanan ilanlarda artış yaşanıyor. Sektör yetkilileri fırsatçılara karşı uyarıda bulunurken “Kapora isteyen ve misafir araç MA, MB plakalılara” dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Suriye'deki yaşanan rejim değişikliği Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerini dönüşlerini hızlandırdı. Online ilan sitelerinde hem araç hem de ev ilanları arttı.
Özellikle yılbaşı öncesinde ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Online ilan sitelerinde "Suriye'ye gideceğim acil satılık", "Acil Suriye'ye dönüyorum" başlıklı ilanlar öne çıkıyor. Uzmanlar ise bu hareketliliği fırsata çevirmek isteyenlere karşı uyarıda bulunuyor.
Yabancı plakalı araçların satışında dolandırıcı uyarısı geldi
Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen Suriyelilerin dönüş hazırlığı ikinci el araç piyasasını da hareketlendirdi. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, yabancı plakalı araçların satışında dolandırıcıların hedefi olmamak konusunda uyarılarda bulundu.
Aracı görmeden ön ödeme yapmayın!
Acıbadem, “Son günlerde internet ortamında genelde 'Suriye'ye dönüşümden dolayı arabaları elden çıkartıyoruz' diye ilan başlıkları çok fazla görmeye başladık. Tabii burada bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli dolandırıcılar da var. Haliyle bunlara fırsat vermeme adına şunu söylüyoruz; herkes bulunduğu ildeki araçlara bakabilir. Lakin aracı görmeden hiçbir şekilde ön ödeme, kapora tarzında hiçbir şekilde para göndermelerini önermiyoruz” dedi.