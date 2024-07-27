İkinci el araç piyasasında tarihi düşüş! Piyasa, pandemi ve doğal afetlerden daha kötü bir dönemde

Piyasada sıcak para yok

Son bir yılda hiçbir şekilde piyasalarda bir hareketlilik yaşanmadığını dile getiren Ilgın Doğan, ’’Ekspertiz olarak son 5 yılda piyasanın en dip seviyesini şu anda yaşıyoruz. Pandemi de dahi ve yaşadığımız doğal afetlerde bile bu kadar dip seviyeye uzun süre yaşamamıştık. Şu anda son bir yıl piyasa hiç hareketlenmeden sürekli dip seviyelerde. Daha önceden yaşanan daralmalarda birkaç ay piyasanın daralması ondan sonra açılması ve eski seviyesine ulaşmasını görüyorduk. Bize göre bunun da en büyük unsuru insanların kredilere ulaşamaması ve kredi faiz oranlarının çok yüksek seviyede olması, sıcak paranın piyasada olmaması” şeklinde konuştu.