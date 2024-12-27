İkinci el araçta zorunlu sigorta vurguna dönüştü! Poliçe en yüksekten çıkıyor
İkinci el araç devirlerinde sİgorta zorunluluğu vurguna dönüştü. Sistem, otomobilin yeni sahibinin kademe indirimlerini görmüyor. Poliçeler en yüksekten çıktığı için mağduriyetler artıyor. Tepkiler artarken indirimli yeni poliçe düzenletmeyenlerin kaybı milyarlarca lirayı buluyor.
Son düzenleme ile zorunlu trafik sigortası olmadan araç satışı yapılamıyor. Firmalar satış sırasında sigorta yaparken alıcıyı yeni müşteri gibi algılayınca hasarsızlık indirimi çöğe gidiyor. Yüksek poliçeler tepkiye neden olurken yetkililer kademe indirimi ile ilgili alıcıları uyarıyor.
Sistem indirimleri görmüyor, 2 kat yüksek fiyat çıkıyor
İkinci el araç devirlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortasında sistem aracın yeni sahibinin indirimlerini göremediği için iki kat yüksek fiyat veriyor. Başvurup indirimli yeni poliçe düzenletmeyenlerin toplam kaybı milyarlarca lirayı geçiyor.
Tüketici mağduriyetleri arttı
Yıllık büyüklüğü 7 milyon adede ulaşan ikinci el araç alım satımlarında getirilen sigorta zorunluluğu önemli sorunlara ve tüketici hak kayıplarına da neden oluyor.
15 günlük trafik sigortası kaldırıldı
Yeni düzenlemeyle sıfır kilometre araç alımlarında olduğu gibi ikinci el araç alımlarında noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştiriyor. Daha önce aracın eski sahibi üzerine olan sigorta 15 gün geçerli olurken Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024'te sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurmuştu.