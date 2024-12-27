İkinci el araçta zorunlu sigorta vurguna dönüştü! Poliçe en yüksekten çıkıyor

15 günlük trafik sigortası kaldırıldı

Yeni düzenlemeyle sıfır kilometre araç alımlarında olduğu gibi ikinci el araç alımlarında noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştiriyor. Daha önce aracın eski sahibi üzerine olan sigorta 15 gün geçerli olurken Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024'te sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurmuştu.