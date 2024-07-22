İkinci el oto reel satış fiyatında düşüş sürüyor: Talep son bir yılda yüzde 14,8 azaldı
Sahibinden.com’un ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporuna göre, ikinci el oto reel satış fiyatlarındaki düşüş 12 aydır devam ederken talep ise yıllık bazda yüzde 14,8 oranında azaldı.
Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun 2024 yılı Haziran ayı sonuçlarını paylaştı.
İkinci el otomobil piyasasının genel durumu ve fiyatların, arz ve talep dengesine, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz edildiği rapora göre, 2024 yılı Haziran ayı otomobil talep endeksi, mayıs ayına göre yüzde 13,8 ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 14,8 daha düşük seviyede gerçekleşti.
Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 3,1 puan azalarak yüzde 14,9 oldu.
Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 23,7 gün oldu. Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 7,8, satılan otomobil sayısı ise yüzde 23,5 azaldı.