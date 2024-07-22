İkinci el oto reel satış fiyatında düşüş sürüyor: Talep son bir yılda yüzde 14,8 azaldı

İkinci el otomobil piyasasının genel durumu ve fiyatların, arz ve talep dengesine, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz edildiği rapora göre, 2024 yılı Haziran ayı otomobil talep endeksi, mayıs ayına göre yüzde 13,8 ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 14,8 daha düşük seviyede gerçekleşti.