İkinci el otomobil piyasasında satışlar durdu... Fiyatlarda gerileme olur mu?
Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlayan 2. el otomobil piyasasında bugün adeta yaprak oynamıyor. Satışlar tamamen dururken ilan sitelerindeki araç sayısı da artıyor. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor. Peki satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi?
Geçtiğimiz sene sıfır otomobile ulaşım sorunu ve yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasası hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlamıştı.
Bugün ise ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Alıcı olmadığı için araç satış sitelerinde ilan sayıları zirve yapmış durumda.
Yatırım aracı olma özelliğini kaybetti
Yüksek mevduat faizleri hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiliyor. Yüksek kredi fazileri araç almak isteyenleri zora sokarken, yüksek mevduat getirisi de araç sahiplerini etkiliyor.
Geçtiğimiz dönemde yatırım aracı olarak görülen otomobiller yüksek mevduat faizleri nedeniyle yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle parasını faizde değerlendirmek isteyenler ilan sitelerine akın etti.
Popüler araç ilan sitelerinde Nisan ayında 750 binin biraz üzerinde olan ilan sayısı bugün 1 milyona yaklaşmış durumda.
Ancak yılbaşından önce ikinci el araç satışında ortalama süre 15 gün iken, bugün 2 aya kadar çıkmış durumda.
Fiyatlarda gerileme yaşanacak mı?
Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi.
Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi. Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor.