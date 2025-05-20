İkinci el otomobilde bayram havası esiyor! Uzmanı uyardı: Alım için en uygun zaman

İstanbul ilk sırada

Geçen ay devri yapılan toplam 957 bin 499 taşıtın yüzde 67,3'ünü otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il 163 bin 281 ile İstanbul oldu. Bu ili 84 bin 427 ile Ankara, 39 bin 83 ile İzmir, 28 bin 110 ile Antalya ve 27 bin 967 ile Bursa izledi.