İkinci el otomobilde bayram havası esiyor! Uzmanı uyardı: Alım için en uygun zaman
Sıfır araç fiyatları ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Yazın gelişi ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla piyasada ‘satış’ rüzgarı esiyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç piyasada taleplerin arttığını dikkat çekerek “alım için en uygun” zaman dedi.
Sıfır araç fiyatları ikinci ele olan talebi uçurdu. Yazın gelişi ve Kurban Bayramı öncesi piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Alım için en uygun zaman
İkinci el piyasasında ‘fırsat’ uyarısı yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatları, yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir canlanma yaşandığını belirtti.
Satışta canlanma verilere yansıdı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak-nisan döneminde 2 milyon 200 bin 159 olan ikinci el otomobil satışı bu yılın aynı döneminde yüzde 3,26 artarak 2 milyon 271 bin 873 adede ulaştı.
İstanbul ilk sırada
Geçen ay devri yapılan toplam 957 bin 499 taşıtın yüzde 67,3'ünü otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il 163 bin 281 ile İstanbul oldu. Bu ili 84 bin 427 ile Ankara, 39 bin 83 ile İzmir, 28 bin 110 ile Antalya ve 27 bin 967 ile Bursa izledi.