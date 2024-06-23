İkinci EYT düzenlemesi kapıda: Yüz binlerce kişiye 5 yıl erken emeklilik şansı

Bağ-Kur'lu esnaf, mevcut durumda daha fazla prim günü ödemek zorunda olduklarını belirterek, prim gün sayısının SSK'lılarla aynı seviyeye gelmesini bekliyor. Bu değişiklik, esnafın sosyal güvenlik sistemine daha adil bir şekilde dahil olmasını ve emeklilik haklarından daha erken yararlanmasını sağlayacak. Küçük esnafın bu talebi, adaletli bir emeklilik sistemi için önemli bir adım olarak görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-kurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda ikinci EYT için geri sayım başladı.