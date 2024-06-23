İkinci EYT düzenlemesi kapıda: Yüz binlerce kişiye 5 yıl erken emeklilik şansı
2023 yılında yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile emekli oldu. Bu gelişmenin ardından gözler yeni düzenlemelere çevrildi. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, beş yıl erken emeklilik imkanı sunacak ikinci EYT düzenlemesine ilişkin son durumu değerlendirdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), uzun süren mücadelelerinin ardından 2023 yılında hedeflerine ulaştı ve yaklaşık 2 milyon kişi EYT kapsamında emekli oldu. Bu düzenlemenin ardından Bağ-Kur'a tabi küçük esnaf da prim gün sayısının Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çalışanları ile eşitlenmesini talep ediyor.
Bağ-Kur'lu esnaf, mevcut durumda daha fazla prim günü ödemek zorunda olduklarını belirterek, prim gün sayısının SSK'lılarla aynı seviyeye gelmesini bekliyor. Bu değişiklik, esnafın sosyal güvenlik sistemine daha adil bir şekilde dahil olmasını ve emeklilik haklarından daha erken yararlanmasını sağlayacak. Küçük esnafın bu talebi, adaletli bir emeklilik sistemi için önemli bir adım olarak görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-kurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda ikinci EYT için geri sayım başladı.
"İKİNCİ EYT DALGASI GELİYOR"
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor" dedi ve son duruma dair detayları paylaştı.
"Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacak" diyen Karakaş, "Bunların haricinde Bağ-Kur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülme çalışmaları devam ediyor. Bütün hazırlıklar masada, kimlerin kapsamda olduğu belli. Sadece taslağın Meclis'e getirilmesi kaldı" ifadelerini kullandı.