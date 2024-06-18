İkinci EYT mi geliyor? Ev kadınları ayda ne kadar prim ödeyerek emekli olabilecek? İşte yanıtı...

İŞTE EV KADINLARININ EMEKLİLİK İÇİN AYLIK ÖDEYECEĞİ TUTAR

Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, bu düzenleme ile devlet 2 bin 133 lira 60 kuruş destek verecek. Böylece ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecekler.