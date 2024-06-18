İkinci EYT mi geliyor? Ev kadınları ayda ne kadar prim ödeyerek emekli olabilecek? İşte yanıtı...
Kurban Bayramı'ndan sonra Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Bunların en başında ev kadınlarına emeklilik imkanı ve Bağ-Kur’lu küçük esnafların uzun süredir beklediği prim günlerinin eşitlenmesi konusu geliyor. Kadınlar emeklilik için başvurduğunda sigorta primlerinin 3'te birini devlet ödeyecek. Peki ev kadınları emeklilik için aylık ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...
Bayram tatili sonrası Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'in önüne gelecek düzenlemelerin içinde sosyal hayatı yakından ilgilendiren birçok başlık bulunacak. Bunların en başında ev kadınlarının erken emekliliği geliyor.
Bayramdan sonra TBMM'de yoğun bir mesaiye başlanacak ve bu yeni düzenleme ile ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre düzenleme kapsamında isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
İŞTE EV KADINLARININ EMEKLİLİK İÇİN AYLIK ÖDEYECEĞİ TUTAR
Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, bu düzenleme ile devlet 2 bin 133 lira 60 kuruş destek verecek. Böylece ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecekler.