İkramiye ve emekli maaşları hesaplara yatmaya başlıyor: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart'ta yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını, ayrıca mart ayına ait emekli maaşlarının da öne çekildiğini duyurdu.