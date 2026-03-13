İkramiye ve emekli maaşları hesaplara yatmaya başlıyor: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, emeklilerin hem maaşlarının, hem de bayram ikramiyelerinin aynı dönemde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki SSK, Bağ-Kur ile dul ve yetim aylığı alanların ikramiye ve maaş ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte ödeme takvimi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart'ta yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını, ayrıca mart ayına ait emekli maaşlarının da öne çekildiğini duyurdu.
MAAŞ VE İKRAMİYE AYNI ANDA ÖDENECEK
Erdoğan, emeklilerin mart ayı maaşlarının öne alınacağını belirterek ödemelerin 14 Mart'tan itibaren başlayacağını söyledi.
Böylece emeklilerin hem maaşları, hem de bayram ikramiyeleri aynı dönemde hesaplarına yatacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesi alacaklar şöyle:
* SSK (4A) emeklileri
* Bağ-Kur (4B) emeklileri
* Emekli Sandığı (4C) emeklileri
* Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
* Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar
* Dul ve yetim aylığı alanlar (hisseleri oranında)
* 65 yaş aylığı alan vatandaşlar
* Şehit yakınları ve gaziler
* Muharip gaziler
* Güvenlik korucuları
* Terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri