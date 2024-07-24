İktisat politikasının amaçları nelerdir?
İktisat politikası, ekonominin mevcut dengelerini korumak ya da ekonomiyi daha hale getirmek için devletçe uygulanan iktisadi önlemler bütünüdür. Peki, iktisat politikasının amaçları nelerdir? İşte detaylar…
İktisat politikasının amaçları
Tam istihdam
İşsizliğin minimuma indirilmesine yönelik politikalardır. İşsizlik, hiçbir zaman sıfıra inmez. Bu amaç sadece işsizliği doğal işsizlik sınırına getirmektir. Doğal işsizlik ise, ekonominin normal işleyişi ile birlikte ortaya çıkan bir işsizlik türüdür.
Fiyat istikrarı
Fiyat istikrarı, tasarruf ve yatırıma yönelik alınacak kararlarda dikkate alınmaya gerek duyulmayacak ölçüde düşük enflasyon oranını ifade eder. Öte yandan fiyat istikrarı, enflasyonist ve deflasyonist sürecin oluşmaması için yapılan politikadır. Böylece satın alma gücü korunmak istenmektedir. Sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için fiyat istikrarı gereklidir.
Ödemeler dengesi denkliği
Dış ülkelerle yapılan ticarette dengenin sağlanmasıdır. Özellikle açık vermemeye yönelik olsa da sürekli fazla vermesi de zararlı olabilir.
Ekonomik büyüme
Reel çıktı düzeyinin artırılmasıyla refah seviyesini arttırmaya yönelik politikadır. Ekonomik büyüme, fiyat artışlarından arındırılmış büyümedir.