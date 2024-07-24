İktisat politikasının amaçları nelerdir?

Fiyat istikrarı

Fiyat istikrarı, tasarruf ve yatırıma yönelik alınacak kararlarda dikkate alınmaya gerek duyulmayacak ölçüde düşük enflasyon oranını ifade eder. Öte yandan fiyat istikrarı, enflasyonist ve deflasyonist sürecin oluşmaması için yapılan politikadır. Böylece satın alma gücü korunmak istenmektedir. Sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için fiyat istikrarı gereklidir.