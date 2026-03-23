İlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisinin başvuru şartları neler? İşte taksit tutarları
Düşük faizli "İlk Evim" konut kredisi ile ilk kez ev sahibi olmak kolaylaşıyor. %1,20 faiz, 180 aya kadar vade ve uygun taksitlerle vatandaşlar, 1 milyon TL'lik kredi için aylık yaklaşık 13.587 TL ödeme yapabilecek. İşte başvuru şartları, vade ve taksit hesapları...
Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi faizlerindeki artış sonrası, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir destek modeli gündeme geldi. "İlk Evim" konut kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.
KREDİ PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışmaları yürütülen kredi paketinin, 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kampanya takvimi netleşecek ve başvurular başlayacak.
%1,20 FAİZ VE 180 AYA KADAR VADE
Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan kredi modelinde faiz oranı yüzde 1,20 olarak öngörülüyor.