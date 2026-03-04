İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldı
Gençlerin işe başlaması için yeni bir destek hayata geçiriliyor. 18–25 yaş aralığındaki gençlerin işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bu amaçla 228 milyar TL kaynak aktarıldı. İşte yeni düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına erişimini sağlamak için çok önemli bir destek programı hayata geçiriliyor. Devlet, genç istihdamını artırmak ve iş hayatına ilk adımı kolaylaştırmak için tarihi bir teşvik paketini devreye alıyor.
Devlet ilk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşını ödeyecek. Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe başlatılması planlanırken, devlet tarafından 28 bin 75 TL maaş ödemesi yapılacak.
TBMM'ye sunulan mali torba yasa teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gençlere yönelik hazırladığı programın kaynağına ilişkin düzenleme yer alıyor. Gençlere istihdam olanağı sağlayacak bu programın giderleri İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanacak.
HEDEF KALICI İSTİHDAM
Düzenlemeye göre, gençlerin işe ilk giriş adımını daha güçlü ve sürdürülebilir atabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek. Gençlerin ilk iş deneyimine erişimi kolaylaştırılarak, istihdama kalıcı biçimde katılımları desteklenecek.
İşverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engeller azaltılacak, gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dâhil olması sağlanacak.