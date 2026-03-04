İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldı

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına erişimini sağlamak için çok önemli bir destek programı hayata geçiriliyor. Devlet, genç istihdamını artırmak ve iş hayatına ilk adımı kolaylaştırmak için tarihi bir teşvik paketini devreye alıyor.