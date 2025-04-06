İlk kez yeni bir isim listeye girdi! İşte dünyanın en zengin kadınları... Servetleri dudak uçuklattı
Forbes'un 2025 milyarderler listesinde kadın milyarder sayısı 406'ya yükselirken beş yıl sonra ilk kez zirvede yeni bir kadın yer almış oldu.
2024'teki Forbes milyarderler listesinde 369 kadın vardı, bu sene rakam 406'ya yükseldi. Dünyadaki 3 bin 28 milyarderden 406'sı kadın, yani listenin yüzde 13,4'üne tekabül ediyor. Listedeki en zengin 10 kadından dokuzu servetlerini miras aldı. Forbes'un yıllık Dünya Milyarderleri listesinde beş yıldır ilk kez yeni bir en zengin kadın yer alıyor.
İşte dünyanın en zengin kadınları...
10. Melinda French Gates
Net servet: 30,4 milyar dolar
Yaş: 60
Servet kaynağı: Microsoft, yatırımlar
Vatandaşlık: ABD
Melinda French Gates, Forbes'un Bill Gates ile 2021 boşanma anlaşması tahminini 25 milyar dolar olarak artırmasının ardından bu yıl 19,3 milyar dolar daha zengin. Haziran 2024'te Gates Vakfı'ndan istifa ederek kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere yatırım yapmak için kurduğu bir şirket olan Pivotal Ventures'a odaklandı; ayrıca küresel olarak toplumsal değişime ve kadınlara odaklanan bir hayırseverlik kolu da var. Sürekli olarak Amerika'nın en iyi hayırseverleri arasında yer alıyor ve Bill Gates'le yaptıkları bağışlar yaklaşık 47,7 milyar dolar.