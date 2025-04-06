İlk kez yeni bir isim listeye girdi! İşte dünyanın en zengin kadınları... Servetleri dudak uçuklattı

Melinda French Gates, Forbes'un Bill Gates ile 2021 boşanma anlaşması tahminini 25 milyar dolar olarak artırmasının ardından bu yıl 19,3 milyar dolar daha zengin. Haziran 2024'te Gates Vakfı'ndan istifa ederek kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere yatırım yapmak için kurduğu bir şirket olan Pivotal Ventures'a odaklandı; ayrıca küresel olarak toplumsal değişime ve kadınlara odaklanan bir hayırseverlik kolu da var. Sürekli olarak Amerika'nın en iyi hayırseverleri arasında yer alıyor ve Bill Gates'le yaptıkları bağışlar yaklaşık 47,7 milyar dolar.