İlk sıradaki servet dudak uçuklatıyor: Dünyanın en zengin 10 kadını

10. Melinda French Gates – Serveti 30,4 milyar dolar

Melinda French Gates, Bill Gates ile 2021'deki boşanma anlaşmasındaki tahmini 25 milyar dolarlık artış sonrası 2025’te 19,3 milyar dolar daha zenginleşti. Haziran 2024'te, kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere yatırım yapmak üzere kurduğu Pivotal Ventures şirketine odaklanmak için Gates Vakfı'ndan istifa etti.