İlk sıradaki servet dudak uçuklatıyor: Dünyanın en zengin 10 kadını
Forbes'un Dünyanın Milyarderleri listesinde kadınların oranı halen düşük kalsa da artıyor. 2024'teki yüzde 13,3 oranında olan 369 kadın milyarder sonrası 2025’te dünyadaki 3.028 milyarderin 406'sı kadın oldu. Dünyanın en zengin 10 kadını kim?
10. Melinda French Gates – Serveti 30,4 milyar dolar
Melinda French Gates, Bill Gates ile 2021'deki boşanma anlaşmasındaki tahmini 25 milyar dolarlık artış sonrası 2025’te 19,3 milyar dolar daha zenginleşti. Haziran 2024'te, kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere yatırım yapmak üzere kurduğu Pivotal Ventures şirketine odaklanmak için Gates Vakfı'ndan istifa etti.
9. Marilyn Simons – Serveti 31 milyar dolar
Mayıs 2024'te vefat eden ünlü yatırımcı Jim Simons'ın eşi, eğitim ve araştırma destekleri sağlamak amacıyla kurduğu Simons Vakfı'nı yönetiyor.