İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi....

Asya'nın devleri Donald Trump 2.0 dönemi ile yüzleşiyor. ABD başkanlığındaki ikinci döneminin henüz birkaç haftası olmasına rağmen Trump, diplomatik saldırılar, gümrük vergileri tehdidi ve daha fazlasıyla dünyayı sarstı. Önümüzdeki dört yılın Asya'nın en zengin aileleri için sessizce geçmesi pek olası değil.

İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi ve egemen oldukları sektörler…