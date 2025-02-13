İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi....
Milyarlarca dolarlık servetleriyle güç dengelerini şekillendiren Asya’nın en zengin 20 ailesi belli oldu.
Asya'nın devleri Donald Trump 2.0 dönemi ile yüzleşiyor. ABD başkanlığındaki ikinci döneminin henüz birkaç haftası olmasına rağmen Trump, diplomatik saldırılar, gümrük vergileri tehdidi ve daha fazlasıyla dünyayı sarstı. Önümüzdeki dört yılın Asya'nın en zengin aileleri için sessizce geçmesi pek olası değil.
İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi ve egemen oldukları sektörler…
20. Lee
Şirket: Lee Kum Kee
Sektör: Perakende
Ülke: Hong Kong
Servet: 15 milyar dolar
Jenerasyon: 5
Lee Kum Sheung istiridye sosunu icat etti ve çeşitli asya soslarının üretimini yapıyor. Aile, 1992'de bitkisel ilaçların üreticisi ve satıcısı olan LKK Health Products ile sağlık takviyeleri işine girdi. Aile ayrıca Londra'daki Walkie Talkie kulesi de dahil olmak üzere önemli gayrimenkul varlıklarına sahiptir.
19. Sy
Şirket: SM Investment
Sektör: Konglomerat
Ülke: Filipinler
Servet:15.1 milyar dolar
Jenerasyon: 3
Grup bugün binlerce perakende mağazası ve bankac şubesi işletiyor.
18. Hinduja
Şirket: Hinduja Group
Sektör: Finans, Gayrimenkul
Ülke: Hindistan
Servet: 15.2 milyar dolar
Jenerasyon: 4
Hinduja Group'un şu anda enerji, otomotiv, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde işletmeleri bulunmaktadır. Aile, Hindistan'da ve Londra da dahil olmak üzere birçok şehirde gayrimenkul sahibidir.