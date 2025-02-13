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  4. İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi....

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi....

Milyarlarca dolarlık servetleriyle güç dengelerini şekillendiren Asya’nın en zengin 20 ailesi belli oldu.

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi.... - Sayfa 1

Asya'nın devleri Donald Trump 2.0 dönemi ile yüzleşiyor. ABD başkanlığındaki ikinci döneminin henüz birkaç haftası olmasına rağmen Trump, diplomatik saldırılar, gümrük vergileri tehdidi ve daha fazlasıyla dünyayı sarstı. Önümüzdeki dört yılın Asya'nın en zengin aileleri için sessizce geçmesi pek olası değil.

İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi ve egemen oldukları sektörler…

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi.... - Sayfa 2

20. Lee

Şirket: Lee Kum Kee

Sektör: Perakende

Ülke: Hong Kong

Servet: 15 milyar dolar

Jenerasyon: 5

Lee Kum Sheung istiridye sosunu icat etti ve çeşitli asya soslarının üretimini yapıyor. Aile, 1992'de bitkisel ilaçların üreticisi ve satıcısı olan LKK Health Products ile sağlık takviyeleri işine girdi. Aile ayrıca Londra'daki Walkie Talkie kulesi de dahil olmak üzere önemli gayrimenkul varlıklarına sahiptir.

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi.... - Sayfa 3

19. Sy

Şirket: SM Investment

Sektör: Konglomerat

Ülke: Filipinler

Servet:15.1 milyar dolar

Jenerasyon: 3

Grup bugün binlerce perakende mağazası ve bankac şubesi işletiyor.

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Servetleri dudak uçuklattı: İşte Asya'nın en zengin 20 ailesi.... - Sayfa 4

18. Hinduja

Şirket: Hinduja Group

Sektör: Finans, Gayrimenkul

Ülke: Hindistan

Servet: 15.2 milyar dolar

Jenerasyon: 4

Hinduja Group'un şu anda enerji, otomotiv, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde işletmeleri bulunmaktadır. Aile, Hindistan'da ve Londra da dahil olmak üzere birçok şehirde gayrimenkul sahibidir.

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