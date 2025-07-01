İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı
Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken, Ocak-Haziran 2025 döneminde en fazla getiri sunan yatırım aracı belli oldu.
Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken gram altın 2025 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 42,17 primle en fazla getiri sunan yatırım aracı oldu. Euro yüzde 28,23 ile ikinci ve TL mevduat yüzde 22,00 ile üçüncü sırada yer aldı. Dolar yüzde 12,65 primle dördüncü olurken, borsada BİST 100 endeksi yüzde 1,20 artışla son sırada yer aldı.
Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın vergiler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamaları belirleyen etkenlerin başında geldi. Karadeniz’in kuzeyinde ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep oldu.
ALTINDA YÜKSELİŞ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler de doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflatırken, bütün bu denklemde güvenli liman altın öne çıktı.