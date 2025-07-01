İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı

Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın vergiler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamaları belirleyen etkenlerin başında geldi. Karadeniz’in kuzeyinde ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep oldu.