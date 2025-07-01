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  4. İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı

İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı

Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken, Ocak-Haziran 2025 döneminde en fazla getiri sunan yatırım aracı belli oldu.

İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı - Sayfa 1

Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken gram altın 2025 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 42,17 primle en fazla getiri sunan yatırım aracı oldu. Euro yüzde 28,23 ile ikinci ve TL mevduat yüzde 22,00 ile üçüncü sırada yer aldı. Dolar yüzde 12,65 primle dördüncü olurken, borsada BİST 100 endeksi yüzde 1,20 artışla son sırada yer aldı.

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İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı - Sayfa 2

Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın vergiler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamaları belirleyen etkenlerin başında geldi. Karadeniz’in kuzeyinde ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep oldu.

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İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı - Sayfa 3

ALTINDA YÜKSELİŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler de doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflatırken, bütün bu denklemde güvenli liman altın öne çıktı.

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İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu: Altın mı, dolar mı, Euro mu, borsa mı, faiz mi? İşte yanıtı - Sayfa 4

Ons fiyatı nisanda 3.500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Haziran ayında ise ons altın 3.303 dolardan kapanış yaptı. Yıla 2.625 dolardan başlayan ons altın, 2025 yılının ilk 6 aylık bölümünde yüzde 25,82 prim yapmış oldu.

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