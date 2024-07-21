İmamoğlu duyurdu: İBB emeklilere 9 bin TL kira desteği verecek

Karara ilişkin bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin yüzde 65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz." notunu düştü.