İmamoğlu duyurdu: İBB emeklilere 9 bin TL kira desteği verecek
İBB Meclisi’nde geçen hafta kentsel dönüşüm ve riskli yapıların yeniden yapımına destek sağlanması konusunda önemli kararlar alındı... Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerin evlerini yenileme maliyetinin yüzde 65’nin karşılayacak ve ekstra 9 bin TL'lik kira yardımında bulunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin temmuz ayının son toplantısında önemli kararlar alındı.
İBB’nin İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına can suyu olacak, riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti.
Karara ilişkin bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin yüzde 65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz." notunu düştü.
Kime hangi oranda destek sağlanacak?
Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak.