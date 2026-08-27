IMF 2030’un ekonomi devlerini açıkladı: Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
IMF’nin 2030 yılına yönelik projeksiyonlarına göre küresel ekonominin büyümeyi sürdürmesi ve toplam ekonomik büyüklüğün 150,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki dört yılda dünya ekonomisine yaklaşık 25 trilyon dolarlık yeni büyüklük eklenmesi öngörülürken, küresel ekonomik sıralamanın zirvesindeki dengelerin büyük ölçüde korunacağı tahmin ediliyor. Peki Türkiye bu tabloda kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
IMF’nin 2030 yılına yönelik projeksiyonlarına göre küresel ekonomi büyümesini sürdürecek. Dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün 2030’da 150,3 trilyon dolara ulaşması beklenirken, 2026-2030 döneminde küresel ekonomik büyüklüğe yaklaşık 25 trilyon dolarlık katkı gelmesi öngörülüyor.
IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü projeksiyonlarına göre küresel ekonominin büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Tahminler, dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün 2030’da 150,3 trilyon dolara ulaşacağına işaret ediyor.
Önümüzdeki dört yılda küresel ekonomiye yaklaşık 25 trilyon dolarlık yeni büyüklük eklenmesi öngörülürken, bu artışın ülkeler arasında eşit şekilde gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. ABD ve Çin’in küresel ekonomideki güçlü konumlarını koruması beklenirken, Hindistan ile Almanya arasındaki sıralama rekabetinin de kızışacağı öngörülüyor.