IMF 2030’un ekonomi devlerini açıkladı: Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Önümüzdeki dört yılda küresel ekonomiye yaklaşık 25 trilyon dolarlık yeni büyüklük eklenmesi öngörülürken, bu artışın ülkeler arasında eşit şekilde gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. ABD ve Çin’in küresel ekonomideki güçlü konumlarını koruması beklenirken, Hindistan ile Almanya arasındaki sıralama rekabetinin de kızışacağı öngörülüyor.