İndikatörler piyasanın rehber ışıkları mı, yanıltıcı gölgeleri mi?

İndikatörler iki ana gruba ayrılır

1-) Trend takip eden indikatörler: Bu göstergeler, mevcut piyasa trendinin yönünü ve gücünü belirlemeye odaklanır. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) veya MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi indikatörler, fiyat hareketlerinin ardından gelerek bir trendin oluşumunu veya devamlılığını teyit etmeye yardımcı olur.

2-) Osilatörler (Momentum indikatörleri): Bu indikatörler ise bir varlığın aşırı alım (fiyatın yüksek olduğu ve düşüş potansiyelinin arttığı) veya aşırı satım (fiyatın düşük olduğu ve yükseliş potansiyelinin arttığı) bölgelerinde olup olmadığını gösterir. RSI (Relative Strength Index) veya Stokastik Osilatör gibi araçlar, olası fiyat dönüş noktaları hakkında erken sinyaller verebilir.