İndirim pompaya yansıdı: İşte 7 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtıldı.

Peki, 7 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

İşte 7 Ağustos 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: