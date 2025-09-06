İnsan davranışlarının iktisattaki yeri: Davranışsal ekonomi

Kayıptan kaçınma eğilimi

Davranışsal ekonomide sıkça vurgulanan bir diğer unsur ise insanların kayıplara karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Çoğu kişi, aynı büyüklükteki kazanca kıyasla kayıpları çok daha yoğun hisseder. Örneğin, 100 lira kaybetmek, 100 lira kazanmaktan daha büyük bir psikolojik etki yaratır. Bu nedenle insanlar, çoğu zaman riskli ama yüksek kazançlı seçeneklerden kaçınarak daha düşük getirili, güvenli seçeneklere yönelir.