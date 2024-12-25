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  4. İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu

İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu

İnternette satılan 'kolay kurulum' özelliğine sahip ve çeşitli renklerde özelleştirilebilen minik prtefabrik ev viral oldu. Online satışta olan ev 9.300 dolardan satılıyor.

İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu - Sayfa 1

Kendi evinin sahibi olmayı hayal edenler için üretilen minik evler internette viral oldu. Online sartışta olan prefabrik evlere ilgi artıyor.

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İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu - Sayfa 2

'Kolay kurulum' özelliğine sahip ve çeşitli renklerde özelleştirilebilen evler ABD’de moda oldu.

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İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu - Sayfa 3

The Sun’ın haberine göre, minik ev, ihtiyaç duyduğunuz oda sayısı da dahil olmak üzere, ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebiliyor.

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İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu - Sayfa 4

Küçük ev, kolay tasarımıyla 'dayanıklı' ve 'kompakt' bir yaşam alanı sunuyor. Amazon’da satışa sunulan minik evler kendi kendine yeten yaşam kurmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Evin rahatlıkla kurabilir ve kaldırabilir olması tercih nedenlerinden biri.

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