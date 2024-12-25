İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu
İnternette satılan 'kolay kurulum' özelliğine sahip ve çeşitli renklerde özelleştirilebilen minik prtefabrik ev viral oldu. Online satışta olan ev 9.300 dolardan satılıyor.
Kendi evinin sahibi olmayı hayal edenler için üretilen minik evler internette viral oldu. Online sartışta olan prefabrik evlere ilgi artıyor.
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'Kolay kurulum' özelliğine sahip ve çeşitli renklerde özelleştirilebilen evler ABD’de moda oldu.
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The Sun’ın haberine göre, minik ev, ihtiyaç duyduğunuz oda sayısı da dahil olmak üzere, ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebiliyor.
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