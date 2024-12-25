İnternette satılan 9.300 dolarlık ev viral oldu

Küçük ev, kolay tasarımıyla 'dayanıklı' ve 'kompakt' bir yaşam alanı sunuyor. Amazon’da satışa sunulan minik evler kendi kendine yeten yaşam kurmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Evin rahatlıkla kurabilir ve kaldırabilir olması tercih nedenlerinden biri.