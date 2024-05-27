iPhone 15 serisinde dikkat çeken indirim
Çıktığı günden beri yüksek fiyatları ile gündemden düşmeyen iPhone 15 serisi, şimdi büyük bir indirim fırsatı sunuyor.
Yüksek fiyatlar nedeniyle iPhone 15 alamayanlar, bu indirimle birlikte biraz da olsa rahatlayabilecek.
İŞTE İPHONE 15 PRO MAX FİYATLARI
256 GB kapasiteli iPhone 15 Pro Max, önde gelen online perakendeciler JD.com ve Alibaba'nın Tmall platformlarında 7.949 yuan (yaklaşık 1.117 dolar) fiyatla satışa sunuluyor
2023 yılında 9.999 yuan (yaklaşık 1.407 dolar) fiyatla satılan bu modeldeki fiyat düşüşü, yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim demek...
İŞTE İPHONE 15 TEMEL MODEL FİYATLARI
Bunun yanı sıra temel modellerden biri olan 128 GB kapasiteli iPhone 15 ise yüzde 23'lük bir fiyat düşüşü ile 4.599 yuan (yaklaşık 648 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. Bu modelin 2023 yılındaki fiyatı 5.999 yuan (yaklaşık 845 dolar) idi.