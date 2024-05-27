iPhone 15 serisinde dikkat çeken indirim

İŞTE İPHONE 15 TEMEL MODEL FİYATLARI

Bunun yanı sıra temel modellerden biri olan 128 GB kapasiteli iPhone 15 ise yüzde 23'lük bir fiyat düşüşü ile 4.599 yuan (yaklaşık 648 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. Bu modelin 2023 yılındaki fiyatı 5.999 yuan (yaklaşık 845 dolar) idi.