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  4. Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Haziran ayının üçüncü haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli olurken, altın, dolar, euro ve borsadaki durum dikkat çekti.

Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya indi. 

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Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.

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Altın, dolar, euro, borsada İran-İsrail etkisi! Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.

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