İrlanda, Kanada, Almanya'dan sipariş yağıyor! Ustası yok, tanesi 20 bin liradan satılıyor

“Benden başka usta Türkiye'de yok”

Bakırda pişen yemek ve çayın çok lezzetli olduğunu, insanların bakır semavere ilgi gösterdiğini ifade eden Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım. Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" dedi.