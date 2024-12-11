İrlanda, Kanada, Almanya'dan sipariş yağıyor! Ustası yok, tanesi 20 bin liradan satılıyor
Geleneksel yöntemlerle üretilen ve köylerde kullanılan bakır semaverlere yurt dışından talep yağıyor. Ustaların sayısının giderek azaldığı 'yassı semaver'in tanesi 20 bin liradan satılıyor.
Yurtdışından büyük ilgi görüyor
Coğrafi işaretle tescillenen ve ustasının yetişmediği ‘yassı semaver’ yurt dışından büyük ilgi görüyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen semaverlere İrlanda, Kanada, Almanya'dan sipariş yağıyor. Vezirköprü ilçesine has üretilen bakır semaverlerin ustası kalmadı. Köyler ve kasabalarda kullanılan ve her biri özel olarak üretilen semaverler fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Tanesi 20 bin TL’den satılıyor
Samsun'da 81 yaşındaki semaver ustasının geleneksel yöntemlerle ürettiği yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı buluyor.
Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı semaver işinde zamanla ustalaşan Acar, bakır semaverin tamamını kendi el emeği ile üretiyor.
“Benden başka usta Türkiye'de yok”
Bakırda pişen yemek ve çayın çok lezzetli olduğunu, insanların bakır semavere ilgi gösterdiğini ifade eden Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım. Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" dedi.