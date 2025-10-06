İş Bankası hissesi yatırımcıları dikkat! 12 aracı kurum hedef fiyat rakamlarını açıkladı
İş Bankası (ISCTR) hissesi için 14 farklı aracı kurum hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Önümüzdeki günlerde kamuya açıklanması beklenen Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) 2025 3. çeyrek bilançosu öncesinde, hisse senedini araştırma kapsamında takip eden 14 farklı aracı kurumdan güncel hedef fiyat raporları paylaşıldı.
İşte İş Bankası için açıklanan hedef fiyatlar...
Yapı Kredi Yatırım, 21,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul, 18,65 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 19,50 TL hedef fiyat vererek nötr tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 22,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 18,16 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 18,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.