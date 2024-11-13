İş dünyasına yön veren en güçlü 100 isim açıklandı
Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor.
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Fortune dergisinin iş dünyasında en güçlü 100 kişiyi sıraladığı listesinde ilk sırada yer aldı.
Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi. Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.
Yapay zekâ atılımı, üst sıralarda belirleyici oldu
Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zekâ patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı.
Nvidia'nın pazar hakimiyetinin, hisselerini rekor seviyelere taşıyarak şirketi 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiğine değinilen listede, bu değerlemede Huang'ın etkisine işaret edildi.
Listenin üçüncü sırasında da Microsoft Üst yöneticisi Satya Nadella yer aldı.
Nadella'nın 10 yılda Microsoft'u bulut ve yapay zekâ olmak üzere iki büyük dönüşümden başarıyla geçirdiği kaydedilen listede, OpenAI'ya yapılan öngörülü erken yatırımın, Microsoft'un piyasa değeriyle teknoloji sektörünün en üst kademelerine yerleşmesine yardımcı olduğu aktarıldı.