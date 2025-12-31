İş dünyasının acı yılı! İşte 2025 yılında aramızdan ayrılan iş insanları...
2025 yılı, Türk ekonomisine yön veren, sanayiden teknolojiye kadar pek çok sektörde devrim yaratan duayen isimlerin vedasına sahne oldu. Vizyoner projeleriyle Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna rehberlik eden pek çok iş insanı bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2025 yılında yaşamını yitiren iş insanları...
ALİ MİLLİ
Adana’nın köklü sanayi kuruluşlarından Pakmil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Milli, 23 Ocak tarihinde hayata veda etti. Bölge ekonomisine ve sanayisine uzun yıllar hizmet etmiş saygın bir isimdi.
OKAN FENERCİOĞLU
Hukuk dünyasının tanınmış simalarından ve pek çok ünlü ismin avukatlığını üstlenen Avukat Okan Fenercioğlu, 2 Şubat tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
ASİL NADİR
Kıbrıslı Türk iş insanı ve medya patronu Asil Nadir, 10 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Bir dönem küresel ölçekteki ticari hamleleri ve medya yatırımlarıyla iş dünyasına damga vurmuştu.