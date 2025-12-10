İş Yatırım 2026 temettü beklentilerini açıkladı; 8 şirkette tahminleri değişti

İş Yatırım, 2026 yılına ilişkin temettü tahminlerini yeniledi. Duyurulan yeni projeksiyonlarda TürkTraktör, Doğuş Otomotiv, Migros, Tofaş, BİM, Tüpraş ve Ford Otosan gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerine ait temettü beklentileri revize edildi. Özellikle sekiz büyük şirkette yapılan değişiklikler, temettü yatırımcılarının radarına girerken, yeni rakamların hisse performanslarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.