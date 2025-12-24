İş Yatırım 2026 temettü beklentisini açıkladı; FROTO, DOAS, TUPRS, ANSGR, ENJSA, TOASO...
İş Yatırım, takip listesindeki firmalara dair 2026 senesi temettü beklentilerini duyurdu. Son fiyatlar baz alındığında, öngörülen temettü verimleri özellikle otomotiv ve enerji hisselerinde dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Piyasalarda temettü odaklı yatırım stratejileri önemini korurken, İş Yatırım’ın yayımladığı 2026 temettü tahminleri, takip listesindeki hisselerin mevcut fiyatlara göre sunduğu potansiyel temettü verimlerini ortaya koydu.
