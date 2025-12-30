İş Yatırım 2026 temettü tahminlerini tek tek açıkladı; FROTO, DOAS, ASELS, BIMAS, ENJSA, ASTOR...

Borsa İstanbul’da temettü odaklı yatırımcıların yakından takip ettiği İş Yatırım, 2026 temettü sezonuna ilişkin tahmin raporunu yayımlayarak 39 şirket için öngörülerini paylaşırken, listenin zirvesi ve en altındaki hisseler de belli oldu.