İş Yatırım üzerinden en çok alım/satım yapılan hisseler; -1,54 milyar TL’lik net satış…

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi değer artışıyla haftayı geride bırakırken Türkiye İş Yatırım aracılığıyla yatırımcının en çok alım/satım yaptığı hisseler de netleşti.
16 Ocak Cuma günü Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yüzde 1,70 yükselişle 12.668,52 puandan kapanış yaptı. Endeksteki güçlü yükselişe rağmen İş Yatırım müşterileri satış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdi.
Gün sonunda İş Yatırım üzerinden toplam 1,54 milyar TL net satış yapıldığı görüldü. Yatırımcıların özellikle banka ve holding hisselerinde satış tarafında yoğunlaştığı, bazı sanayi ve savunma hisselerinde ise sınırlı alımların öne çıktığı dikkat çekti.
EN ÇOK ALIM SATIM YAPILAN HİSSELER
İş Yatırım verileri, yükseliş günlerinde dahi temkinli yatırımcı davranışının sürdüğüne işaret etti. Rotaborsa.com’da derlenen bilgilere göre İş Yatırım yatırımcısının en çok alım/satım yaptığı hisseler şöyle: