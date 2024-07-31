İş Yatırım’dan BIST 100’de yüzde 50 ve üzerinde getiri potansiyeli olan 9 hisse
BIST 100’de en az yüzde 50 getiri potansiyeli olan ve özsermaye karlılığı yüksek şirketler listesini İş Yatırım Araştırma Departmanı hazırladı (29 Temmuz 2024 kapanış fiyatlarına göre hesaplanmıştır.) İşte o şirketler…
Mavi Giyim (MAVI) kapanış fiyatı 111,8 TL. Getiri potansiyeli yüzde 50,27, hedef fiyat 168 TL.
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Vakıfbank (VAKBN) kapanış fiyatı 21,9 TL. Getiri potansiyeli yüzde 50,68, hedef fiyat 33 TL.
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Turkcell (TCELL) kapanış fiyatı 105,6 TL. Getiri potansiyeli yüzde 52,15, hedef fiyat 160,67 TL.
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Ford Otosan (FROTO) kapanış fiyatı 984,5 TL. Getiri potansiyeli yüzde 53,38, hedef fiyat 1.510 TL.
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