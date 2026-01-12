İsa Karakaş açıkladı: "Torba Yasa"da taban maaş, emekli, yaşlı ve ölüm aylıkları nasıl değişecek?
TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 13 maddeden oluşan “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM gündemine sunuldu.
Söz konusu teklif; başta emekli maaşları olmak üzere istihdamı teşvik etmeye yönelik destekler alanında dikkat çeken düzenlemeler içeriyor. Paketle birlikte sosyal güvenlik ve çalışma hayatını ilgilendiren pek çok başlıkta yeni adımlar atılması öngörülüyor.
TABAN AYLIK
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesinin, milyonlarca emeklinin cebini doğrudan etkileyecek olan "taban aylık" artışı olduğunu ifade etti.