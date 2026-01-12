İsa Karakaş açıkladı: "Torba Yasa"da taban maaş, emekli, yaşlı ve ölüm aylıkları nasıl değişecek?

YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIĞINA ZAM

Karakaş, "Teklifle birlikte; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlar ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20.000 TL’ye yükseltiliyor" dedi.