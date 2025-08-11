İsa Karakaş Ankara’dan kulis bilgilerini paylaştı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Memurların maaş ve emekli ikramiyelerini artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesi, seçim sonrası beklentilere rağmen henüz hayata geçirilmedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara’dan kulis bilgileri paylaşarak memurların beklediği tarihi açıkladı.
Devlet Memurları Kanunu’nda, memurların öğrenim seviyelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre, en düşük öğrenim düzeyine sahip bir memur işe başladığında 15/1 derecesinden göreve başlar ve en fazla 7 dereceye kadar yükselebilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, öğrenim durumuna bağlı olarak maaşların da arttığını vurguladı.
Ek gösterge memurların maaşını, emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamakta kullanılan katsayıdır. Örneğin, 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarsa, emekli maaşı yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesi de yaklaşık 30-40 bin TL artabilir.
Kanuna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabiliyor. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz ediyor.