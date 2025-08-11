İsa Karakaş Ankara’dan kulis bilgilerini paylaştı: 3600 ek gösterge için tarih verdi

Devlet Memurları Kanunu’nda, memurların öğrenim seviyelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre, en düşük öğrenim düzeyine sahip bir memur işe başladığında 15/1 derecesinden göreve başlar ve en fazla 7 dereceye kadar yükselebilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, öğrenim durumuna bağlı olarak maaşların da arttığını vurguladı.