İsa Karakaş uyardı: SGK’nın yeni kontrol sistemi ile cezalar artacak! 2,5 milyon kişi radarda
2022 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de toplam 2 milyon 511 bin 950 engelli birey bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık 775 bini “ağır engelli” olarak sınıflandırılırken, engelli nüfusun 1,4 milyonunu erkekler, 1 milyondan fazlasını ise kadınlar oluşturuyor. Bu doğrultuda SGK, iş yerlerinde engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeleri daha sıkı bir izleme sürecine aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, engelli vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak sürece ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.
Karakaş, 2022 yılı rakamlarına göre ülkede 2 milyon 511 bin 950 engelli bireyin bulunduğunu ifade ederek, devlette engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla işverenlere oldukça avantajlı destek ve teşvikler sağlandığını vurguladı.
Özel sektörde 50'den fazla işçisi olan her işveren, çalışanlarının %3'ünü engelli olarak işe almak zorunda.
Karakaş, uygulamada çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılması için her ilin ceza uygulaması yerine sadece iş yeri merkezinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından idari para cezalarının uygulamasına geçiş yapıldığını belirtti.
YENİ YILDA YENİ UYGULAMA
Engelli istihdamında pratikte yaşanan sorunların giderilmesi için 2026'dan itibaren "Çalışan Bildirim Sistemi" devreye gireceğini belirten Karakaş, "Engelli çalıştırmak zorunda olanlar SGK kayıtlarıyla taranacak, uyumsuz işverenler radar gibi anında tespit edilecek" dedi.