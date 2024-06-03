İşçi istediği zaman izne çıkabilir mi? İzin süresi nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Yönetmeliğe göre işçi sayısı 100’den fazla olan işyerlerinde işvereni temsilen 1, işçileri temsilen 2 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşan izin kurulu kurulur. İşyerinde sendika varsa işçi üyeleri sendika temsilcilerince seçilir. Sendika yoksa işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla açık oyla seçilmesi gerekir. İşçi sayısı 100’den az olan işyerlerinde izin kurulunun görevleri işveren veya görevlendireceği bir temsilci ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri temsilci tarafından yerine getirilir.