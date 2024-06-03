İşçi istediği zaman izne çıkabilir mi? İzin süresi nasıl hesaplanır? İşte detaylar
Mevzuata göre yıllık ücretli izin taleplerinin işverene yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Peki işçi istediği zaman izne çıkabilir mi? İşte işçilerin yıllık izin talepleri ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar...
Mevzuata göre yıllık ücretli izin taleplerinin işverene yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Peki işçi istediği zaman izne çıkabilir mi? Cevap: Hayır... İşveren işçinin istediği izin kullanma tarihine uymak zorunda değil. Ancak işyerindeki izin sırasını gösteren izin çizelgesi hazırlanırken işçilerin talebi ve kıdemi dikkate alınır. İşveren, izne çıkan işçinin izin dönemine ait ücretini peşin ödemek veya avans vermek zorundadır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçilerin yıllık izin hakları ile ilgili merak edilen tüm detayları yazdı.
"Okulların tatil zamanı yaklaşırken işyerlerinde de izin planlamaları yapılmaya başlandı. İşçi ve işveren arasındaki davalarda ise kullanılmayan yıllık izin ücretleri konusu da önemli bir yer tutuyor. Yıllık izinlerin nasıl kullanılacağı Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde düzenleniyor.
Yönetmeliğe göre işçi sayısı 100’den fazla olan işyerlerinde işvereni temsilen 1, işçileri temsilen 2 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşan izin kurulu kurulur. İşyerinde sendika varsa işçi üyeleri sendika temsilcilerince seçilir. Sendika yoksa işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla açık oyla seçilmesi gerekir. İşçi sayısı 100’den az olan işyerlerinde izin kurulunun görevleri işveren veya görevlendireceği bir temsilci ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri temsilci tarafından yerine getirilir.
İşçiler genel olarak izin taleplerini amirlerine sözlü bildiriyorlar. Yönetmelik uyarınca işçi yıllık iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı şekilde bildirir. İznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini, ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. İşveren, bu talepleri işyerinde oluşturulan izin kuruluna iletir.