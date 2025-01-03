İşçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisinin maaşları değişiyor! Emekli TÜİK değil, geçim zammı istiyor

Yaklaşık 16.6 milyon emeklinin gözü aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zammını beklerken kira, gıda ve yaşam maliyetleri karşısında eriyen maaşları için TÜİK’in enflasyonuna göre değil, hükümetin de elini taşın altına koyarak verilecek bir geçim zammı istiyor.