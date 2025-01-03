İşçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisinin maaşları değişiyor! Emekli TÜİK değil, geçim zammı istiyor
Sayıları milyonları bulan işçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisinin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı kadar maaşlarına zam alacak emekli, zamlar karşısında eriyen maaşlarına TÜİK rakamlarına göre değil, geçimine yetecek artış bekliyor.
Yaklaşık 16.6 milyon emeklinin gözü aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zammını beklerken kira, gıda ve yaşam maliyetleri karşısında eriyen maaşları için TÜİK’in enflasyonuna göre değil, hükümetin de elini taşın altına koyarak verilecek bir geçim zammı istiyor.
2025 itibariyle kiradan, giyime, gıdadan diğer tüm yaşam giderlerine gelen zamlar emekliyi zorluyor. 20 milyon 260 bin emekli ve memurun maaş zammı bugün açıklanacak TÜİK enflasyon verisiyle ortaya çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verisinin çarşıya pazara uymaması en çok eleştirilen noktaların başında geliyor. Çoğunluğu açlık sınırının çok altındaki aylıklarla hayatta kalmaya çalışan emekliler, TÜİK zammına ek seyyanen zam bekliyor.