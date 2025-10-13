İşçi - memur izin farkı kalkıyor: Annenin doğum izni 24 haftaya çıkıyor, babalık izni artı artıyor

Doğum izni ne kadar?

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.