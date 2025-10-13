İşçi - memur izin farkı kalkıyor: Annenin doğum izni 24 haftaya çıkıyor, babalık izni artı artıyor
Hükümet yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Yeni düzenleme ile çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kaldırılacak. Annelerin 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 güne yükselecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babalara yönelik önemli düzenlemeler için harekete geçti.
Yeni düzenlemeye göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kaldırılacak. Ayrıca annelerin 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 gün olacak.
Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Aile bakanlıkları ile TBMM'den bazı milletvekillerinin birçok koldan yürüttüğü taslak çalışmalar, olgunlaştırıldıktan sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Yürütülen taslak çalışmalarda hangi maddeler var? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre düzenlemenin detayları...