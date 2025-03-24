İşçi ve memur eşitliği için yeni adımlar atılıyor: Peki işçi memur eşitlemesi nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nüfus düşüşüne karşı aileyi desteklemeyi hedefleyerek, işçiler ve memurlar arasındaki eşitsizlikleri gidermek için çalışmalar başlattı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın duyurduğu habere göre, babalık izni, mazeret izni ve süt izni gibi hakların işçiler ve memurlar arasında eşitlenmesi için düzenlemeler yapılması planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem çalışanlar hem de emekliler için önemli düzenlemeler üzerinde çalıştığını açıkladı. Nüfus artış hızının azalması nedeniyle aileyi destekleyecek adımlar atılmasının gerektiğini vurgulayan Bakanlık, özellikle işçiler ve memurlar arasındaki hak eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Bakanlık, aile yapısını destekleyici adımlara öncelik veriyor. Bu kapsamda, memur ve işçiler için eşit haklar sunulması hedefleniyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlık, iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek amacıyla önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle babalık izni, mazeret izni ve süt izni gibi hakların işçi ve memur ayrımı gözetilmeksizin eşitlenmesi gündemde. Bu adımlar, çalışanların aile sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmelerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.