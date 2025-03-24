İşçi ve memur eşitliği için yeni adımlar atılıyor: Peki işçi memur eşitlemesi nasıl olacak?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlık, iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek amacıyla önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle babalık izni, mazeret izni ve süt izni gibi hakların işçi ve memur ayrımı gözetilmeksizin eşitlenmesi gündemde. Bu adımlar, çalışanların aile sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmelerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.