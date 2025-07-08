İŞKUR açıkladı: İşte en fazla işe yerleştirme yapılan 10 meslek...
Türkiye'de mevsimselliğe göre değişkenlik gösteren eleman açığı bulunan mesleklerin listesi İŞKUR tarafından açıklandı.
Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88 bin 520'si (%60.7) erkek, 57 bin 380'i (%39.3) kadın olmak üzere 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör şaşırttı.
Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.
Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.
EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR
Ocak-Haziran 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.
208 BİN 139 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR
Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyoın 195 bin 954 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.
İşte en fazla işe yerleştirme yapılan meslekler...