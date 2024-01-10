İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı: İlk sırada... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İŞKUR, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirmesine aracılık etti. Aralık ayında ise 83 bini erkek, 55 bin 482 kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti. En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler de belli oldu. İşte en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

Türkiye İş Kurumu Aralık ayına ilişkin istatistikleri paylaştı. Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti. İŞKUR tarafından 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1 milyon 237 bin 26 işe yerleştirmeye aracılık

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En fazla işe yerleştirme yapılan iller Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi. 2 | 5

İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde gerçekleştirildi. 3 | 5