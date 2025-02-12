İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başlıyor! Günlük 1.083 lira ödeme yapılacak
Üniversite öğrencileri için devreye alınan İşkur Gençlik Programı’na başvurular başlıyor. Cep harçlıklarını çıkarabilecekleri kampüs içi işler için öğrencilere günlük 1.083 lira ödeme yapılacak. Peki, İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? İşte programın detayları….
Üniversite öğrencilerinin kampüs içinde çalışarak para kazanabilecekleri İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bugün başlıyor.
Gençler, derslerinden geri kalmadan okul içinde çalışarak cep harçlıklarını çıkarabilecek. Programdan kamu üniversitelerinin örgün eğitimlerinde yer alan öğrenciler yararlanabilecek. Program kapsamında öğrencilere günlük 1.083 lira ödenecek.
İş yaşamına girişte deneyim olarak sayılması amaçlanıyor
Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, çalışma disiplinini kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına dair pratik deneyimler edinmelerine destek olmak üzere devlet üniversiteleri ile işbirliğince uygulanan programdan, kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.